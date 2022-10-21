Пашинян предпочел петуха медведю

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21 октября 2022, 11:41

Евросоюз приступил к развертыванию миссии по мониторингу ситуации на границе Армении и Азербайджана, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Сообщается, что 20 октября наблюдатели уже приступили к работе. Что же это означает?



А означает это очередной смачный плевок армянского правительства в сторону России. Формально, Армения считается союзницей Москвы на Закавказском направлении и даже входит в ОДКБ. Ереван с удовольствием пользуется преференциями со стороны Москвы. Вот только никаких обязательств за собой не видит.

В официальных сообщениях указывается, что цель миссии – своим присутствием не допускать напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном и помочь с делимитацией государственных границ обеих стран. Видимо, российские миротворцы и пограничники, рискующие жизнью ради армянского спокойствия и регулярно попадающие под обстрелы, с этой задачей не справляются.

Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то движения Еревана могут показаться даже в чем-то оправданными. Напряжение на границе действительно выросло в последнее время. Но методы решения этой задачи выглядят крайне неоднозначными.

Дело в том, что именно Россия традиционно и неоднократно спасала Армению. Азербайджан за время после распада СССР и начала карабахского конфликта, в отличие от Армении, временем воспользовался с умом и основательно накачал мускулы как в военном, так и в экономическом плане. Да еще заручился поддержкой такого серьезного игрока как Турция. Армения же превратилась, по меткому выражению одного из известных армян, в страну-офис, профукав все козыри. Поэтому прошлогодний конфликт все в том же Карабахе с треском проиграла. И от окончательного позорного поражения армян спасла Россия, введя миротворческий контингент и сумев усадить лидеров противоборствующих сторон за стол переговоров. В итоге Азербайджан получил лишь часть преференций от того, чего заслуживал.

Где в это время были европейские союзники Армении? Правильно, дома. Выражали озабоченность и осуждали. Но благодарности от Еревана ждать не приходится. Уже тогда, когда россияне встали между азербайджанскими солдатами и терпящими поражение армянами, в Ереване бушевали демонстрации с требованиями... прогнать русских, которые не дают армянам победить. То есть неблагодарность там густо замешана на неадекватности.

И вот новый финт Пашиняна. Сам он это затеял? Об этом даже думать смешно. Главный актор этого решения сидит в Париже. Выступление президента Франции Макрона расставило все точки над i. Макрон, комментируя поддержку ЕС Еревану указал на размещение пяти тысяч российских солдат на границе с Арменией. Таким образом, он ясно дал понять, против кого ЕС направляет в регион своих наблюдателей. Галльский петух оказался очень обидчивой птицей. С начала Специальной военной операции он буквально изводил Путина своими звонками, пытаясь доказать всему миру свою влиятельность и авторитет. Он это делал с навязчивостью брошенной подружки. Появился даже уничижительный мем «замакронил», который употребляется когда кто-то слишком навязчиво себя ведет. В итоге в Кремле просто перестали брать трубку. Снести такое унижение Макрон не мог.

Фактически, Пашинян стал инструментом в руках полностью провалившейся на других фронтах европейской дипломатии. Его используют исключительно для того, чтобы хоть как-то досадить Кремлю. Самое смешное, что он это делает с абсолютно самоубийственным энтузиазмом, как это делал Зеленский в 2021 году.

Решение об отправке наблюдателей принималось стремительно, за какие-то 3-4 дня. Чтобы не терять времени, туда отправили даже не специальную миссию, а перебросили в Армению наблюдателей ЕС из Грузии. Нужно было делать все максимально быстро, пока в Москве не среагировали.

То, что для этого выбрано самое трудное для России время, не удивляет. Предательство всегда происходит именно в такие моменты. Европа сказала - предашь сейчас, пока русские другим делом заняты. Пашинян ответил - есть. Более того, Никол Пашинян, а вернее, те, кто отдает ему приказы, не ограничивается миссией ЕС, и уже сейчас Армения начала работать над миссией ОБСЕ. Той самой организации, которая так «помогла» в конфликте на востоке Украины.

Россия уже выразила свое недовольство размещением наблюдателей ЕС в регионе устами представителя МИД Марии Захаровой, а сам президент Путин прокомментировал заявление президента Макрона о том, что Москва якобы использует конфликт в Карабахе для дестабилизации на Южном Кавказе следующим образом. «Я с удивлением прочитал вчера некоторые комментарии президента Франции. Считаю, что эти заявления... В них отсутствует понимание самого хода конфликта и французская, судя по всему, информация о позиции сторон, поэтому они прозвучали некорректно, я бы даже сказал, извращенно, неприемлемо».

Что же, Ереван, сделал свою ставку. Ударив в спину так много сделавшую для него Россию, он ждет подачек от Европы и от Парижа в частности. Вот только что-то подсказывает, что это очень глупая ставка. Европу уже доит Зеленский. Доит так, что европейская корова уже едва на ногах стоит. На двоих молочка у нее не хватит. А вот у Эрдогана, который, несомненно, с интересом следит за ситуацией, когда армянский президент отмахивается от своего спасителя, наверняка, возникнут кое-какие мысли насчет того, чтобы помочь Азербайджану все-таки взять то, что ему не дали взять в прошлом году. И кто тогда придет на помощь Еревану? Макрон и Боррель? Они снова выразят озабоченность. А вот русские миротворцы, памятуя такое предательство, не факт что появятся.



Действия Армении открыто показывают, что вместо союзничества с Россией, Ереван предпочитает дружбу с Парижем, и готов всячески содействовать в реализации планов Европы в регионе Южного Кавказа, которая входит в одну из сфер жизненных интересов России.