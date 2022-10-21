Представитель МИД Китая Вэньбинь заявил, что страна выступает против введения ЕС односторонних санкций в отношении Ирана

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21 октября 2022, 11:46 Источник: ТАСС

Флаг Китая / Maksim Konstantinov / https://globallookpress.com

Китай выступает против введения в отношении Ирана Европейским союзом односторонних санкций, не одобренных Организацией Объединенных Наций. Об этом заявил корреспонденту ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь.

Согласно его словам, Китай выступает против «незаконный односторонних санкций», которые не основаны на международном праве и не были одобрены Советом Безопасности ООН.

Отмечается, что китайский политик в том числе призвал все стороны содействовать усилиям, направленным на мирное разрешение ситуации на Украине, а также содействовать в деэскалации конфликта.