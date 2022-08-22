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Постпред России при ООН Гатилов заявил об отсутствии «практической платформы» для встречи Путина и Зеленского

, 07:19 Источник: РИА "Новости"

Постпред России при ООН Гатилов заявил об отсутствии «практической платформы» для встречи Путина и Зеленского
постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, MFA Russia/via Globallookpress.com

Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что на фоне ситуации вокруг Украины нет никакой "практической платформы" для проведения встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Геннадий Гатилов в интервью изданию Financial Times обратил внимание на роль главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отметив, что тот "делает все возможное" для содействия диалогу Владимра Путина и Владимира Зеленского. Постпред РФ при Организации Объединенных Наций в Женеве, однако, отверг предположения о вероятной встрече российского и украинского лидеров.

По словам дипломата, сейчас нет "практической платформы" для проведения подобного контакта.

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