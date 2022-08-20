Вице-спикер Госдумы Яровая заявила, что США продолжают чудовищные проекты фашисткой Германии и милитаристской Японии

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20 августа 2022, 14:24 Источник: РИА "Новости"

вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Вице-спикер Госдумы РФ, сопредседатель комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Ирина Яровая заявила, что США продолжают чудовищные проекты Третьего рейха и Японии.

Ирина Яровая заявила на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса в субботу, что военно-биологическая программа Пентагона с сотнями секретных лабораторий по всему миру является замаскированным продолжением чудовищных проектов фашистской Германии, а также милитаристской Японии, однако уже в глобальном масштабе.

Напомним, в России антифашистский конгресс собрался впервые. Его целью является объединение усилий мирового сообщества в борьбе с нацистской идеологией.