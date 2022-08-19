Политолог Носович: «Белоруссия играет роль сдерживающего фактора для поляков»

Аргументы Недели → Политика 13+

19 августа 2022, 17:24 Антон Николаев

Александр Носович считает, что Белоруссия не дистанцируется от России в военном конфликте.

Такое мнение политолог высказал изданию «Аргументы недели».

«Белоруссия воевать не хочет. Причем не хочет как население, так и белорусское руководство. Никакой проактивности, которую демонстрировал в феврале президент Чечни Кадыров, у Лукашенко нет даже и близко. Отмежеваться можно по-разному. Одно дело – просто не участвовать в военных действиях, другое дело – занять абсолютно нейтральную позицию. Белоруссия, во втором смысле, не нейтральна. На ее территории находятся российские войска, которые отрабатывают боевые задачи, в самой Белоруссии проведена частичная мобилизация. Страна находится во всеоружии и демонстрирует готовность в случае изменения ситуации в регионе Восточной Европы, в частности, каких либо телодвижений Польши ввести войска на западную Украину. С этой точки зрения никому не удастся «втюхать», что Белоруссия нейтральна и пытается дистанцироваться от России. Белоруссия сейчас играет роль сдерживающего фактора для Поляков».

Ранее Белорусский президент Александр Лукашенко заявил об отсутствии у Минска планов нападать на Украину.