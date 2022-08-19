Историк Долгов: «Турция пытается стать глобальным центром силы»

Аргументы Недели → Политика 13+

19 августа 2022, 15:33 Антон Николаев

Фото: Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Борис Долгов считает, что посредничество между Украиной и Россией играет на руку Эрдогану. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Эрдоган с самого начала конфликта на Украине проявлял активное участие посредника между Москвой, Киевом и Западом. Но это посредничество является частью нынешнего турецкого руководства. Надо говорить о том, что Турция проводит продвижение своих интересов во многие регионы. Мы это наблюдаем в Сирии, Ливии в арабском мире, т.е. во все регионы, которые входили в состав Османской империи. Украина, как известно, входила в эти регионы, например Крым. Сейчас мы видим, что Турция пытается стать глобальным центром силы. Эрдогану это удается. Его политика в отношении украинского кризиса направлена на это. Турция поэтому помогает Украине. Это сильно влияет на отношения Турции и России. В российском руководстве есть силы, которые хотят использовать этот фактор влияния Турции для завершения конфликта».

Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова стать площадкой для переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.