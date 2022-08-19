Военный эксперт Широкорад: «Возможно, Харьков будет взят поздней осенью»

Аргументы Недели → Политика 13+

19 августа 2022, 15:18 Антон Николаев

Александр Широкорад считает, что взятие Харькова может пойти по двум сценариям. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«На Харьковском направлении идет продвижение российских войск на несколько километров в день. Сумеет ли российская армия взять Харьков? Если все будет идти так же, как и сейчас, то к поздней осени Харьков может быть взят, но не ранее. Все зависит от морального духа ВСУ. Если моральный дух упадет, то Харьков будет взят, если они будут защищаться так же, как в Северодонецке и Борисполе, то Харьков будет блокирован со всех сторон. А дальше уже начнутся гуманитарные коридоры. Но уличные бои могут продолжаться долго. На мой взгляд, здесь нужно взять в кольцо несколько десятков тысяч бойцов ВСУ, и когда появятся огромные колонны пленных, то это произведет огромное впечатление на Украину. Тогда Харьков будет взят без сопротивления».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская армия нанесла удар по позициям 14-й бригады ВСУ на территории Харьковской области, потери киевской стороны превысили 100 человек.