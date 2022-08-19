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Аргументы Недели Политика 13+

Военный эксперт Широкорад: «Возможно, Харьков будет взят поздней осенью»

, 15:18

Военный эксперт Широкорад: «Возможно, Харьков будет взят поздней осенью»

Александр Широкорад считает, что взятие Харькова может пойти по двум сценариям. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«На Харьковском направлении идет продвижение российских войск на несколько километров в день. Сумеет ли российская армия взять Харьков? Если все будет идти так же, как и сейчас, то к поздней осени Харьков может быть взят, но не ранее. Все зависит от морального духа ВСУ. Если моральный дух упадет, то Харьков будет взят, если они будут защищаться так же, как в Северодонецке и Борисполе, то Харьков будет блокирован со всех сторон. А дальше уже начнутся гуманитарные коридоры. Но уличные бои могут продолжаться долго. На мой взгляд, здесь нужно взять в кольцо несколько десятков тысяч бойцов ВСУ, и когда появятся огромные колонны пленных, то это произведет огромное впечатление на Украину. Тогда Харьков будет взят без сопротивления».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская армия нанесла удар по позициям 14-й бригады ВСУ на территории Харьковской области, потери киевской стороны превысили 100 человек.

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