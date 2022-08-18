Литовкин: «Если зона вокруг ЗАЭС будет демилитаризирована, то туда прорвутся диверсанты»

Аргументы Недели → Политика 13+

18 августа 2022, 16:38 Антон Николаев

Фото: globallookpress.com

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что Запорожская АЭС охраняется российскими войсками только по периметру. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Демилитаризованная зона в радиусе 30 км у Запорожской АЭС – это зона, которая оставлена без охраны и обороны. Там не будет военнослужащих, ПВО, охраны. И что помешает киевскому режиму наносить удары по ЗАЭС и складам хранения твердых радиоактивных отходов? Сейчас российская армия охраняет АЭС по периметру, а не территорию, где работает украинский персонал. Запорожская АЭС принадлежит Украине, и мы никак не мешаем и не контролируем работу персонала на станции. Мы ее охраняем по периметру, чтобы никакой бандит, диверсант не прорвался на территорию АЭС. Более того, там находятся наши системы ПВО, которые сбивают ракеты, которые летят на АЭС. Со снарядами сложнее, так как снаряды сбить сложно современными системами ПВО. Если не будет этого, то Украина может сделать все что угодно! Это может привести к чудовищной радиоактивной катастрофе».

Ранее в МИД РФ не поддержали предложение организовать демилитаризованную зону в районе Запорожской АЭС.