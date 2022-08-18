Политолог Брутер: «Никаких переговоров с Зеленским быть не может»

Аргументы Недели → Политика 13+

18 августа 2022, 16:05 Антон Николаев

Фото: globallookpress.com

Владимир Брутер считает, что пока нет фактуры для переговоров. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».



«Никаких переговоров с Зеленским быть не может, потому что он ничего не решает. Когда Россия соглашается о чем-то говорить с Зеленским, она ставит себя на одну доску с ним. Сам Зеленский никаких решений не принимает. Я думаю, что информация о том, что Россия изменила позицию по встрече президента Путина с Зеленским, не совсем точна. Эта информация расширяет допущения, которые сформированы по итогам встречи Путина и Эрдогана. Речь идет о не изменении позиции, а некоторых допущениях».

«У переговоров не определен возможный круг. Нельзя вести переговоры, у которых нет конкретики. Переговоры начинаются только тогда, когда у них есть подготовленная конкретика. Встретиться, чтобы обменяться мнениями, как показывает наша недавняя практика, попытки вытащить западные страны на переговоры по безопасности, приводят только к ухудшению отношений, так как есть откат ситуации. Он заключается в том, что если ты на практике убеждаешься в том, что переговоры бессмысленны и бесперспективны, ты начинаешь готовиться к ситуации, где переговоры не предусмотрены. Всегда такие вещи лучше держать про запас, на случай если будут сигналы, что позиция изменилась. Пока позиция ужесточилась с той стороны. Нужно также понимать, какие моменты будут задействованы на этих переговорах. Когда Россия говорит, что она готова к переговорам, Запад это воспринимает, как признак слабости. А для Запада ощущать этот признак – открывать дорогу еще к большему давлению».

Как сообщает CNN Türk со ссылкой на источники в правительстве Турции, Россия изменила позицию по встрече Путина с Зеленским и смягчила условия для организации очных переговоров.