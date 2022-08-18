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CNN Turk: Россия смягчила условия встречи Путина и Зеленского

, 16:44

CNN Turk: Россия смягчила условия встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация смягчила условия встречи президента страны Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. На это указал телевизионный канал CNN Turk.

Ранее Москва заявляла о необходимости разработки дорожной карты для будущих дипломатических контактов. Также, по словам Дмитрия Пескова, официального представителя Кремля, украинская делегация «ушла с радаров», поэтому переговорный процесс приостановили.

По данным СМИ Турции, мнение российской делегации изменилось.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился во Львов на встречу с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антонио Гутеррешем. CNN Turk предполагает, что Эрдоган может предложить помощь Зеленскому в организации встречи с Владимиром Путиным.

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