CNN Turk: Россия смягчила условия встречи Путина и Зеленского

Российская Федерация смягчила условия встречи президента страны Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. На это указал телевизионный канал CNN Turk.
Ранее Москва заявляла о необходимости разработки дорожной карты для будущих дипломатических контактов. Также, по словам Дмитрия Пескова, официального представителя Кремля, украинская делегация «ушла с радаров», поэтому переговорный процесс приостановили.
По данным СМИ Турции, мнение российской делегации изменилось.
Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился во Львов на встречу с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антонио Гутеррешем. CNN Turk предполагает, что Эрдоган может предложить помощь Зеленскому в организации встречи с Владимиром Путиным.