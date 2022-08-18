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Аргументы Недели Политика 13+

Депутат Госдумы Вассерман: «Своими санкциями Запад сделал только себе хуже»

, 15:23

Депутат Госдумы Вассерман: «Своими санкциями Запад сделал только себе хуже»
Фото: pixabay.ru

Анатолий Вассерман считает, что санкционная политика Запада в отношении России полностью провалилась. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Какие-то рычаги давления на Россию остаются, но все эти рычаги больнее бьют по самому Западу, чем по России. Вводя ограничения на взаимодействия с РФ, коллективный Запад исходил из идеи «Пока толстый сохнет, худой сдохнет!» Они понимали, что этими действиями причиняют ущерб и себе, но надеялись, что это ненадолго, и что мы развалимся до того, как у них возникнут серьезные сложности. Не получилось! Оказалось, что у нас есть изрядный резерв прочности, мы можем держаться, когда у них возникли крайне болезненные проблемы. Они не готовы публично заявить, что у них все провалилось, но они стараются не устраивать никаких новых пакостей».

Ранее агентство Reuters сообщило, что западные страны не предлагают новых ограничительных мер против Москвы в ООН из-за опасения низкой поддержки их инициатив со стороны других стран.

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