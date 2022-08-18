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США и пять стран Европы запросили заседание СБ ООН по ситуации на Украине 24 августа

, 07:17 Источник: РИА Новости

США и пять стран Европы запросили заседание СБ ООН по ситуации на Украине 24 августа

Соединенные Штаты Америки и их коллеги в Совете безопасности из Европы запросили заседание Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН) по ситуации на Украине 24 августа. РИА Новости передает в четверг эту информацию со ссылкой на источники в организации.

Как уточнил информатор, США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия запросили заседание СБ ООН по Украине на 24 августа.

По сведениям другого источника, тема заседания - шесть месяцев специальной военной операции Российской Федерации на Украине.

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