В американском Минюсте занялись баптистами

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17 августа 2022, 18:39 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В США продолжаются политическая конфронтация между правящей демократической партией и республиканской. Противники бывшего президента Дональда Трампа явно не собираются останавливаться в своих стремлениях довести свои расследования до конца. Но не только Трамп оказался под ударом своих противников. Его последователи тоже осознали на себе всю тяжесть политической обстановки. С недавних пор американский Минюст занялся религиозными организациями, многие члены которых поддерживают экс-лидера Соединённых Штатов. В центре расследования оказалась довольно крупная структура под названием Южная Баптистская конвенция.

Лидеры конвенции, которая объединяет 15.5 миллионов верующих и более 40 тысяч конгрегаций во всех штатах, заявили 8 августа, что несколько их организаций находятся под следствием Минюста. Причина этого весьма серьёзная – многочисленные подозрения в сексуальном насилии со стороны пасторов. Исполнительный комитет конвенции уже получил повестку в суд. Но слушания по делу ещё не проводились. Объединение 12 августа опубликовало документ, согласно которому оно полностью готово сотрудничать со следствием. Этот документ уже был подписан недавно избранным президентом конвенции техасским пастором Бартом Барбером, а также десятком глав региональных баптистских формирований.

Отдельные аналитики связывают расследование вокруг баптистов с масштабной политической кампанией противников Дональда Трампа и с «общей дискредитацией консерваторов». Известно, что бывший президент в своё время обзавёлся достаточно большой поддержкой среди религиозных представителей США.