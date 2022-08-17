Военный эксперт Широкорад: «До Крымского моста ВСУ не достать»

Аргументы Недели → Политика 13+

17 августа 2022, 17:44 Антон Николаев

Фото: Крымский мост, Sergey Aksyonov / globallookpress.com

Александр Широкорад считает, что в Украине нет вооружений, которые бы могли, с точки зрения дальности использования снарядов, нанести удары по Крымскому мосту. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».



«До Крымского моста где-то больше 500 км. от Одессы. 412 км. до Нефедовки, когда зашел вопрос о дальности HIMARS. HIMARS имеет дальность до 280-320 км. Говорят о дальних снарядах, но пока нет данных, что они находятся на территории Украины. Их крылатые противокорабельные ракеты «Нептун» приняты на вооружение, но их мало. Есть еще система «Гарпун», которая может достать до Крыма, но до Крымского моста эта система не достает. Если самолеты подлетят к Крыму 200-300 км. и выстрелят по Крымскому мосту, то только в этом случае что-то может произойти. Крымский мост достаточно хорошо защищен системой противовоздушной обороны. В свою очередь, РФ может ответить ударами по днепровским мостам, которые контролируют ВСУ».

Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинское руководство планирует разрушить Крымский мост.