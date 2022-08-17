Эксперт Леткова: «Негативное отношение Запада может сказаться на наших детях»

Аргументы Недели → Политика 13+

17 августа 2022, 16:02 Антон Николаев

Председатель "Ассоциации родительских комитетов и сообществ" Ольга Леткова считает, что ограничения на усыновление детей родителями из западных стран нужно ужесточить. Такое мнение она высказала изданию «Аргументы недели».



«За десять лет наше общество сильно изменилось. Десять лет назад была довольно либеральная политика, и в обществе «Закон Димы Яковлева» поддержку имел широкую, но она не была настолько массовой. Сейчас большинство наших граждан не разделяют либеральные ценности и исповедуют патриотическую позицию, точку зрения, а уж в свете последних событий как можно детей отдавать заграницу, когда заграница к нам настроена абсолютно враждебно. Наши дети там будут находиться в еще большей опасности, чем раньше. С тех пор, когда был принят «Закон Димы Яковлева» мы запретили усыновление наших детей заграницу за исключением тех стран, с которыми у нас есть конкретные договоры об усыновлении. Но сейчас, возможно, настал момент, когда эти соглашения нужно пересмотреть и эти нормы тоже, так как в мире очень мало дружественных стран. Мировая политика изменилась, отношение западных стран к нам негативное, и это может сказаться на судьбе наших детей. Нашему государству будет затруднительно контролировать судьбу и жизнь усыновленных детей. С учетом новой политики, может быть, есть смыл пересмотреть существующие ограничения и сделать их еще более жесткими. То, что граждане стали больше поддерживать запрет на международное усыновление детей, - это понятно и правильно».

Ранее, по данным ВЦИОМа, 60% россиян поддерживают идею о том, что дети должны оставаться в России, даже если при этом им придется воспитываться в детских домах.