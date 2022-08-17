Военный эксперт Леонков: «Крымский мост хорошо защищен»

Аргументы Недели → Политика 13+

17 августа 2022, 13:26 Антон Николаев

Фото: Крымский мост, Sergey Aksyonov / globallookpress.com

Алексей Леонков считает, что разговоры о возможных атаках на Крымский мост являются частью информационной войны. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Здесь можно провести аналогию. Когда Украина говорила о херсонском направлении, там тоже были террористические атаки, обстрелы, убийства представителей местной администрации, но в итоге наступления не было. Сейчас они говорят, про Крымский мост. Они «качают» информационную повестку для того, чтобы создать панические настроения, но ничего этого не происходит. Отмечу, что когда создавался Крымский мост, то он сразу же получил все элементы защиты. Мы же понимали, кто находится с нами рядом. Сейчас больше всего волнений происходит в информационном пространстве. Если произойдет атака, то разрушить мост не удастся. Украина пыталась разрушить Антоновский мост с помощью HIMARS, но конструкция устояла».

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о планах Киева разрушить Крымский мост.