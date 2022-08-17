Политолог Неменский: «Происходит использование антигерманских аргументов во внутриполитической борьбе»

Аргументы Недели → Политика 13+

17 августа 2022, 12:36 Антон Николаев

Олег Неменский считает, что заявления о пересмотре послевоенных границ делается с целью уменьшить политическое влияние оппозиционных сил. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«С одной стороны такое утверждать политически неверно, так как никаких документов, которые бы свидетельствовали о том, что Германия собирается вернуть эти земли, нет. Другое дело, что в Германии многие задумываются над тем, как можно было бы эти земли вернуть, что вполне понятно. Более того, некоторая работа в этом направлении проводится. Например, польские организации, которые работают на территориях, которые поляки считают исторически своими, но принадлежащие Украине, Белоруссии и Литве, спонсируются немецкими фондами. Это указывает на то, что немцы это делают с целью поднятия вопроса о пересмотре послевоенных границ. Понятно, что если Польша захочет пересмотреть послевоенные границы на востоке страны, то тот же самый вопрос может поднять Германия. Пока это далеко. Скорее всего, мы видим использование антигерманских аргументов во внутриполитической борьбе, так как главная оппозиционная партия «Гражданская платформа» считается прогерманской, и представители ныне правящей партии «Право и справедливость», у которой с Германией плохие отношения, теперь выгодно использовать эту немецкую тему, чтобы уменьшить поддержку в обществе оппозиционных сил».

Ранее глава Национального банка Польши Адам Глапиньский обвинил Германию в планах "вернуть земли", принадлежащие после Второй мировой войны польскому государству, и подчинить себе страны, находящиеся на территории между ФРГ и РФ.