Сенатор Совфеда Морозов заявил, что в руководстве Украины проходит полная деградация всех ценностей

Сенатор Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что в руководстве Украины происходит полная деградация всех ценностей. Об этом сообщает RT со ссылкой на его высказывание.
«Мы видим, что в руководстве Украины, особенно в офисе президента, включая и его в том числе, проходит полная деградация всех ценностей», —считает он.
Отмечается, что заявление Морозова послужило ответом на планы украинского руководства по уничтожению Крымского моста. Сенатор рассказал, что Крымский мост очень важен как для населения полуострова, так и для всего народа России.
Морозов также намекнул на незамедлительны ответ с российской стороны при попытке Украины атаковать мост.
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