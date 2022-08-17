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Вице-спикер парламента Крыма Бобков назвал «фантастическими бреднями» заявление Подоляка о планах уничтожения Крымского моста

, 10:09 Источник: РИА Новости

Вице-спикер парламента Крыма Бобков назвал «фантастическими бреднями» заявление Подоляка о планах уничтожения Крымского моста
Крымский мост, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Заместитель председателя крымского Госсовета Владимир Бобков назвал «фантастическими бреднями» заявление советника руководителя офиса украинского президента Михаила Подоляка о планах по уничтожению моста, соединяющего полуостров с остальной частью России. Об этом информирует РИА Новости.

«Заявления подобного формата исключительно рассчитаны на психологическую повестку. Это не первые и не последние подобные фантастические бредни», — процитирован Бобков в публикации, размещенной на сайте отечественного агентства.

По словам вице-спикера, «Крымский мост находится под неустанным контролем системы ПВО».

Ранее сегодня сообщалось, что Михаил Подоляк пригрозил планами разрушения Крымского моста.

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