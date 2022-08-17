Депутат Госдумы Шеремет: боевой потенциал и резервы армии Украины уничтожены, сегодня силам России противостоит коллективный Запад

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17 августа 2022, 07:54 Источник: РИА Новости

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Боевой потенциал и резервы армии Украины ликвидированы, в настоящий момент силам РФ противостоит коллективный Запад. Соответствующую оценку сложившейся ситуации озвучил депутат Госдумы Михаил Шеремет, ставший собеседником РИА Новости.

«Боевой потенциал и резервы украинской армии уничтожены, на сегодня нашим вооруженным силам противостоит коллективный Запад», — процитирован парламентарий в публикации, размещенной на сайте информационного агентства.

По словам Шеремета, российской стороной «фиксируется большое количество наемников в рядах украинской армии, в том числе из Британии и Польши, не говоря уже о постоянных и масштабных поставках оружия».

Как сообщалось ранее в среду, издание American Conservative написало, что Киев третий месяц подряд трубит о крупной контрнаступательной операции на южном направлении, игнорируя урок Курской битвы.