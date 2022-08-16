Депутат Морозов предложил пускать граждан Финляндии в РФ только в формате индивидуальных гумперемещений

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16 августа 2022, 18:05 Источник: РИА "Новости"

Госдума РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Депутат Госдумы Олег Морозов заявил в беседе с журналистами во вторник, 16 августа, что граждан Финляндии следует пускать в Россию только в формате индивидуальных гуманитарных перемещений.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее заявил, что Финляндия в сентябре начнет ограничивать выдачу туристических виз россиянам десятью процентами от текущего уровня.

Олег Морозов в свою очередь выразил мнение, что следует полностью закрыть въезд на территорию Российской Федерации для финнов, оставив лишь индивидуальные гуманитарные перемещения, которые связаны с прохождением лечения, похоронами и прочими подобными вопросами.