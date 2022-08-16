Политолог Суздальцев: «Запад не выполняет свои договоренности»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 августа 2022, 17:45 Антон Николаев

Андрей Суздальцев считает, что Россия ведет политику аналогичную Западу. Теперь Россия может осуществлять поставки оружия своим союзникам. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

Санкции будут усиливаться в любом формате против нас. Спецоперация продолжается, мы не торопимся. Запад идет исключительно на те уступки, которые им выгодны – это связано с удобрениями, зерном. Ждать от них понимания - бесполезно. Они сознательно загоняют европейские народы в холод зимы. Мы не прекращаем и не угрожаем поставками газа. Тут мы говорим, что есть страны, которые неоднократно просили поддержки России, в том числе и о поставках оружия. Какой нам теперь смысл придерживаться позиции Запада? Если они так с нами, то и мы с ними так же. Теперь мы можем спокойно поставить оружие Ирану, той же Венесуэле. Если раньше были контакты с Западом, и мы друг другу подмигивали, соблюдали договоренности, то если они не выполняют договоренности, то нам зачем их выполнять?

Ранее президент России Владимир Путин заявил на форуме "Армия-2022", что предоставит оружие своим союзникам.