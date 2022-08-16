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Аргументы Недели Политика 13+

Политолог Суздальцев: «Запад не выполняет свои договоренности»

, 17:45

Политолог Суздальцев: «Запад не выполняет свои договоренности»

Андрей Суздальцев считает, что Россия ведет политику аналогичную Западу. Теперь Россия может осуществлять поставки оружия своим союзникам. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

Санкции будут усиливаться в любом формате против нас. Спецоперация продолжается, мы не торопимся. Запад идет исключительно на те уступки, которые им выгодны – это связано с удобрениями, зерном. Ждать от них понимания - бесполезно. Они сознательно загоняют европейские народы в холод зимы. Мы не прекращаем и не угрожаем поставками газа. Тут мы говорим, что есть страны, которые неоднократно просили поддержки России, в том числе и о поставках оружия. Какой нам теперь смысл придерживаться позиции Запада? Если они так с нами, то и мы с ними так же. Теперь мы можем спокойно поставить оружие Ирану, той же Венесуэле. Если раньше были контакты с Западом, и мы друг другу подмигивали, соблюдали договоренности, то если они не выполняют договоренности, то нам зачем их выполнять? 

Ранее президент России Владимир Путин заявил на форуме "Армия-2022", что предоставит оружие своим союзникам.

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