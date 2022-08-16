Bloomberg утверждает, что Европа начинает забывать об Украине на фоне резкого роста стоимости жизни

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16 августа 2022, 17:27 Источник: РИА "Новости"

флаги Евросоюза, https://unsplash.com/photos/HL4LEIyGEYU

Агентство Bloomberg сообщает, что проблемы роста стоимости жизни в странах ЕС на фоне продолжающегося конфликта на Украине начинают волновать рядовых европейцев сильнее, чем поддержка Киева.

В материале отмечается, что жители Европы в настоящий момент ставят повышение цен на продукты и электроэнергию на первое место, а опасения насчет ситуации на Украине отходят на задний план. В тексте говорится, что решимость и единство Запада в вопросе поддержки Киева будут ослабевать с приближением холодов.

Журналисты уточнили, что западным политикам следует подготовить граждан к грядущим трудностям и призвать их запастись терпением.