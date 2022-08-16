Соседов: «Юрию Шевчуку очевидно, что мы воюем не с Украиной, а с НАТО»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 августа 2022, 16:29

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что музыканты не должны высказываться против вооруженных сил РФ. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Музыканты должны понимать свою ориентацию в пространстве. Нужно высказываться только тогда, когда тебя спрашивают об этом, и высказывать только в форме удобоваримой, приемной, ведь одну и ту же мысль можно высказать по-разному. Критика может быть огульной, а может быть аргументированной, вдумчивой. Юре не хватило понимания, такта, что в резкой форме заниматься дискредитацией армии, которая защищает страну и его, в том числе, но это его не красит. Это не ситуация времен застоя, когда рокеры были против системы, когда они были в андеграунде, говорили что им не дают творить. Мне, конечно, жаль, что Юра это сказал. Я его считаю большим артистом, хорошим. Многие музыканты не чувствуют грань – против чего можно выступать, а против чего не следует, тем более против армии, которая защищает страну. Из его слов можно заметить намек на оскорбление президента, я думаю, что с Путина – это все как с гуся вода. А дискредитации армии я тут не вижу, потому что мы тоже печалимся все, что гибнут наши солдаты. Конечно, мы страдаем! Вероятно, он говорил что-то другое! Я так полагаю, что и вы не все знаете. А раз ему инкриминирована дискредитация армии, то значит там было что-то куда более жесткое. Музыканты должны высказываться очень осторожно в том плане, что надо понимать происходящие вещи. Наши артисты и мы до конца не знают, что происходит в мире. Я думаю, Юре очевидно, что мы воюем не с Украиной, а с США и НАТО, а они воюют руками Украины с нами. Естественно, мы должны защищать свои рубежи и интересы от НАТО, а то, что НАТО бесчинствует, мы это видим по выступлениям западных политиков».

Ранее суд в Уфе признал лидера группы ДДТ Юрия Шевчука виновным в дискредитации российской армии и оштрафовал на 50 000 рублей.