Начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков: США выделили Украине 4 миллиарда долларов на борьбу с Россией

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16 августа 2022, 17:05 Источник: РИА Новости

Начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков / Станислав Красильников / ТАСС

Начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков сообщил, что власти США выделили 4 миллиарда долларов Украине на борьбу с Россией.

В рамках форума «Армия-2022» прошла Московская конференция по международной безопасности, на которой Костюков назвал целью администрации американского президента Джо Байдена бесконтрольную накачку «киевского режима оружием» за счет выделения 4 миллиардов долларов.

Костюков дополнил, что Соединенные Штаты планируют выделить еще 4,5 миллиарда Украине.

Ранее бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте сообщал, что США превратили Украину в полигон для испытания своего оружия и вогнали Киев в долги.