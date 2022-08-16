Начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков: США выделили Украине 4 миллиарда долларов на борьбу с Россией

Начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков сообщил, что власти США выделили 4 миллиарда долларов Украине на борьбу с Россией.
В рамках форума «Армия-2022» прошла Московская конференция по международной безопасности, на которой Костюков назвал целью администрации американского президента Джо Байдена бесконтрольную накачку «киевского режима оружием» за счет выделения 4 миллиардов долларов.
Костюков дополнил, что Соединенные Штаты планируют выделить еще 4,5 миллиарда Украине.
Ранее бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте сообщал, что США превратили Украину в полигон для испытания своего оружия и вогнали Киев в долги.