Соин: «Если Молдавия продолжит газовые игры, режим Санду будет сметён»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 августа 2022, 12:35 Антон Николаев

Политолог Дмитрий Соин считает, что Кишинев может не рассчитаться с РФ за газ. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Газовые угрозы Молдавии могут быть реализованы только в одном случае, если сама Молдавия перестанет потреблять российский газ. Дело в том, что трубопровод проходит через Приднестровье и газовые качалки находятся тоже на этой территории. Для реализации такого плана Молдавии требуется переключиться полностью на тот газ, который может поставлять теоретически Польша или Румыния. Кишинев может не рассчитаться с Газпромом, что приведет к разрыву контракта на поставки. Соответственно, Приднестровье тоже останется без газа. Пойдут ли они на это? – неизвестно. Для них это представляет существенную угрозу. В Молдавии и без того серьезные беспорядки, волнения, которые касаются повышения цен на энергоносители и, в первую очередь, на газ. Если они будут играть с газовой темой, то, возможно, режим Санду будет сметён населением Молдовы».

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ осудили Молдавию за угрозы прервать поставки газа в Приднестровье.