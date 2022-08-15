В Госдуме утвердили новый порядок рассмотрения обращений граждан

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15 августа 2022, 16:53 Источник: Коммерсантъ

здание Госдумы РФ, фото с сайта Госдумы

В Государственной думе РФ утвердили новый порядок рассмотрения обращений граждан. Документ утвердил в августе председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Среди изменений - вводится понятие «массовые обращения». Обращения по одному и тому же вопросу теперь будут регистрироваться под одним номером и получать один ответ.

В правилах утверждено, что обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней. Депутаты или служащие аппарата вправе продлить срок рассмотрения на 30 дней. Продолжительность приема одного гражданина составляет не более 30 минут. Депутат имеет право отказать гражданину в личном приеме, если он не является избирателем из его региона.

В Госдуме напомнили, что в прошлом году была масса вопросов к депутатам по поводу QR-кодов. В этом году больше всего обращений поступило сразу после начала спецоперации.

Эксперты отметили, что некоторые граждане годами заваливают письмами депутатов, но если парламентарии прекращают переписку, то подают на них в суд.