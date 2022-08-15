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Аксенов назвал ложью информацию украинской стороны о массовом отъезде людей из Республики Крым

, 15:00 Источник: Россия-24

Аксенов назвал ложью информацию украинской стороны о массовом отъезде людей из Республики Крым
Крым, https://unsplash.com/photos/RY77VU9lNBI

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в понедельник назвал распространяемую украинской стороной информацию о том, что люди якобы массово уезжают с полуострова из-за того, что там небезопасно, ложью.

Сергей Аксенов заявил, что данные о "бегстве" людей из республики являются полной ложью. Глава Крыма отметил, что на фоне фейковых сообщений, которые поступают от Украины, в частности, по теме возможного удара по Крымскому мосту, у некоторых людей появляются опасения при поездке в регион.

Аксенов заметил, что Министерством обороны Российской Федерации по поручению президента Владимира Путина приняты исчерпывающие меры, которые позволяют обеспечить безопасность Крыма.

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