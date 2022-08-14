NYT утверждает, что сотрудничество Путина и Эрдогана раздражает Запад

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14 августа 2022, 10:35 Источник: РИА "Новости"

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Стивен Эрлангер в статье для газеты The New York Times заявил, что сотрудничество президентов Российской Федерации Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана возмущает страны Запада.

В материале отмечается, что отношения Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана вызывают большое раздражение у союзников президента Турции по Североатлантическому альянсу, так как они создают существенную брешь в санкционной политике.

Автор статьи считает, что желание турецкого лидера не портить отношения с РФ обусловлено готовностью официальной Москвы к взаимовыгодному сотрудничеству с Анкарой.