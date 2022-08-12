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Боррель заявил, что поддерживает идею демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС

, 20:40 Источник: РИА "Новости"

Боррель заявил, что поддерживает идею демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС
глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Nicolas Landemard/Keystone Press Agency

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу, 12 августа, заявил, что поддерживает призыв к демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС.

Напомним, ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал стороны на Украине прекратить любую военную деятельность вокруг Запорожской атомной электростанции.

Отметим, что МИД РФ ранее выступило с предупреждением о том, что обстрелы украинскими войсками территории Запорожской АЭС могут привести к катастрофе хуже Чернобыля.

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