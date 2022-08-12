Депутат Госдумы Вассерман: «На Украине происходит пиар во время чумы»

Аргументы Недели → Политика 13+

12 августа 2022, 17:38 Антон Николаев

Анатолий Вассерман считает, что английский язык на территории Украины никогда не станет международным. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Долгое время Украина признавала русский языком межнационального общения. После того, как СССР развалили, в Украине русский оставался языком межнационального общения. Более того, во многих законодательных актах Украины долгое время содержался этот термин. Сейчас стараются от этого не оставить ни малейшего следа, но одна из причин такого исторического забвения – провозглашение английского, как языка межнационального общения. Следует признать, что сейчас английский реально играет эту роль, правда с каким качеством? – Это отдельный вопрос».

«Напомню, что когда-то на Brain-ринге был такой вопрос: «Какой язык, по мнению англичан, самый распространенный в мире? Ответ – ломаный английский». Учитывая, то качество преподавания, какое сейчас обеспечивается в Украине, трудно ожидать чего-то лучшего. Я полагаю, что даже если бы Украина сохранилась до Нового года, она бы вряд ли смогла организовать приемлемое качество преподавания этого языка достаточного для международного общения. Я думаю, что это обычный PR во время чумы».

Ранее сообщалось, что министерство культуры и информационной политики Украины начало подготовку законопроекта о статусе английского как языка международного общения в стране.