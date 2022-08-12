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Украинские военные обстреляли химический концерн «Стирол» в Горловке

, 17:41 Источник: РИА "Новости"

Украинские военные обстреляли химический концерн «Стирол» в Горловке
украинский военный, Kay Nietfeld/dpa

Мэр Горловки Иван Приходько вечером в пятницу, 12 августа, сообщил, что украинские войска обстреляли химический концерн "Стирол", который расположен на территории города в Донецкой области.

Согласно информации, предоставленной Иваном Приходько, после обстрела завода "Стирол" укронацистами на предприятии возникло возгорание. Дополнительная информация о случившемся уточняется.

Отметим, что на заводе, о котором идет речь, производятся минеральные удобрения. Данное предприятие функционирует с 1933 года.

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