Китаевед Маслов: «Санкции в отношении литовского министра – предупреждение для всех стран»

Аргументы Недели → Политика 13+

12 августа 2022, 16:41 Антон Николаев

Алексей Маслов считает, что Китай готов применять в отношении других парламентариев жесткие санкции, если они будут посещать Тайвань. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Литва, грубо говоря, налетает уже на второе предупреждение. Несколько месяцев назад Литва открыла посольство Тайваня в Вильнюсе. В результате чего Китай высказался с очень резким заявлением, что это недопустимо. После этого резко понизился уровень отношений. Китай сначала предупреждает, а потом применяет жесткие санкции. Также Литва в течение долгого времени выступает с жесточайшими антикитайскими заявлениями, хотя, довольно активно Вильнюс пользовался китайской торговлей и инвестициями. Китай решил показать, что визит любой страны на Тайвань будет встречен санкциями. Известно, что сейчас на Тайвань собирается ряд европейских парламентариев, думаю, что на них будут наложены санкции».

Ранее Китай ввел санкции в отношении заместителя министра транспорта и коммуникаций Литвы за ее визит на Тайвань.