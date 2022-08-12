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Аргументы Недели Политика 13+

Военный эксперт Рожин: «Консервация Запорожской АЭС вызовет энергетический кризис в Украине»

, 14:33

Военный эксперт Рожин: «Консервация Запорожской АЭС вызовет энергетический кризис в Украине»

Борис Рожин считает, что Украина ведет обстрел ЗАЭС с целью посеять панику в запорожском регионе. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«В случае попадания ракеты или артиллерийского снаряда в зону хранения радиоактивных отходов, которые находятся в забетонированных колпаках, то может быть радиоактивный выброс и заражение определенных территорий. Риск – ненулевой. Законсервировать АЭС нужно быстрее, так как это лучше с точки зрения снижения рисков. Консервация также вызовет энергетический кризис на Украине. В стране будут серьезные последствия, особенно зимой». 

«Обстрелы с украинской стороны ведутся для того, чтобы вызвать панические настроения в регионе, чтобы сорвать референдум, который намечен на сентябрь. Также украинцы разыгрывают карту ядерного шантажа, обвиняя Россию. На заседании Совбеза ООН мы видели, как эту линию поддерживают США, обвиняя РФ в том, что якобы она ведет обстрел Запорожской АЭС. Это делается не с подачи Киева, а с подачи спонсоров украинской власти».

Ранее член совета областной администрации Владимир Рогов допустил консервацию АЭС из-за обстрелов.

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