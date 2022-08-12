Вице-президент РСТ Барзыкин: «Туристический поток россиян в Европу сошел на нет»

Аргументы Недели → Политика 13+

12 августа 2022, 12:39 Антон Николаев

Фото: pixabay.ru

Александр Барзыкин считает, что пока не нужно ехать россиянам в европейские страны. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Много россиян путешествует в Турцию, 60% отдыхать едут туда. Турецкая сторона надеется принять более трех миллионов наших сограждан. Остальные страны – ОАЭ, Тунис, который открывается с августа, с поздней осени будет доступен Таиланд, Вьетнам».

«Сказать, что сейчас россияне ездят в Европу отдыхать, и туда генерируются потоки, - нельзя. Нет прямого авиасообщения, кто-то ухитряется туда поехать через Стамбул, Белград, ОАЭ, но не туристские поездки, как правило. Платежные системы там не работают, нужно наличные вести или где-то обзавестись. Визовая или консульская поддержки в полном объеме не будут обеспечены. Страны нам визы выдают, но усечено. Все равно эти поездки очень рискованны. Я хочу отметить, что в этом году поток в Европу сошел на нет».

Ранее в Ростурзме сообщили, что более 34 млн. человек уже провело отдых в России в этом году, к концу года внутренний турпоток достигнет 61 млн человек.