Федеральное финансирование повысило рейтинг южноуральского мэра

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12 августа 2022, 07:32 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фотография Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Как изменились позиции руководителей территорий на этой неделе.

«Глав.Индекс» опубликовал свежий рейтинг глав муниципалитетов. В него попали четыре мэра, два из них улучшили свои позиции.

На положении главы города Златоуста Максима Пекарского положительно отразилось получение средств из Фонда национального благосостояния на обновление коммунальной инфраструктуры. Также подрос рейтинг у мэра Магнитогорска Сергея Бердникова. Городской проект парка «Притяжение» стал победителей всероссийского конкурса «ТИМ-лидеры». Жюри отметило его в номинации «Информационное моделирование территориальных образований».

Власти Саткинского и Красноармейского районов получили прокурорские представления из-за некачественной воды в некоторых населенных пунктах. Это негативно сказалось на акциях глав муниципалитетов Александра Глазкова и Сергея Сергеева.

Добавим, что «Глав.Индекс» публикует рейтинг глав территорий Южного Урала каждую пятницу. Также в телеграм-канале ежедневно выходят различные тематические исследования.