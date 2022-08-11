Член Совфеда Джабаров допустил пересмотр отношений с Латвией из-за объявления России «спонсором терроризма»

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия пересмотрит отношения с Латвией из-за объявления России государством-спонсором терроризма. Об этом он сообщил в беседе с RT.
«Я думаю, что это всё нам даёт основания пересмотреть вообще любые отношения с ними», - поделился он.
Джабаров не считает, что Россия должна сохранять отношения со страной, которая настроена против нее. По его словам, дальнейший вопрос по взаимодействиям с Латвией будут решать «соответствующие органы».
Напомним, парламент Латвии также обратился к странам ЕС с просьбой ограничить выдачу виз для России и Белоруссии.
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