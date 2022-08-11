Политолог Симиндей: «Латвия хочет избавиться от русских»

Аргументы Недели → Политика 13+

11 августа 2022, 13:35 Антон Николаев

Владимир Симиндей считает, что решение о признании России государством, поддерживающим терроризм, необдуманное, за которым последуют серьезные последствия для Латвии. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Латвия занимает одну из самых агрессивных и нетерпимых позиций по отношению к русским в странах ЕС и НАТО. Это связано получить как можно больше очков на украинском кризисе, следуя в фарватере политики Вашингтона. И это такая попытка избавиться от как можно большего числа русских на территории Латвии, так как решение о признании РФ якобы страной «спонсором терроризма» было принято с вбросом новости от специфического министра иностранных дел Ринкевича о том, что всякий гражданин Латвии или негражданин, который будет принимать российское гражданство, будет депортирован с территории страны. Это попытка избавиться от большего числа русских, загнать остальных под лавку, заставить унижаться. Не будем забывать, что скоро выборы депутатов в латвийский сейм и депутаты уходящего сейма стараются набрать очки среди националистического электората, где развернулась жесткая конкуренция за голоса в этом сегменте. Это необдуманные решения, за которыми, конечно, последует ответ России».

Ранее Сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм. В своем заявлении латвийский парламент призывает страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси.