Татьяна Тарасова: «Литовский президент решил прославиться за счет Дробязко и Ванагаса»

Аргументы Недели → Политика 13+

10 августа 2022, 16:35 Антон Николаев

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что лишение наград фигуристов – несправедливое решение». Такое мнение она высказала изданию «Аргументы недели».

«Я считаю, что лишение фигуристов Дробязко и Ванагаса - несправедливо и безобразно. Это происходит из-за того, что в руководстве страны стоят такие люди. Спортсмены не должны участвовать в политических дрязгах. Спортсмены несут искусство в массы. Тысячи и тысячи человек посещают шоу Татьяны Навки, и там участвуют Маргарита и Повилас, которые находятся всегда в прекрасной форме. Я им сегодня только звонила и сказала, чтобы они выбросили эту ситуацию из головы. Повилас вообще родился в Литве! Это один из самых известных людей в их стране. Их новый президент решил прославиться, его будут вспоминать только потому, что он лишил регалий Повиласа и Маргариту».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа лишил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских госнаград за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро".