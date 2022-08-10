Политолог Манойло: «Запрет выдачи виз - сегрегация по национальному признаку»

Аргументы Недели → Политика 13+

10 августа 2022, 16:09 Антон Николаев

Фото: pixabay.com

Андрей Манойло считает, что запрет выдачи виз гражданам РФ невозможен. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Если ЕС примет решение о запрете выдачи виз россиянам, это будет сегрегация по национальному признаку. Это, во-первых. Во-вторых, таких прецедентов еще никогда в истории послевоенной Европы не было. В-третьих, не понятен правовой механизм реализации этого решения всеми странами ЕС, при условии, если оно вдруг будет принято. Правовым полем ЕС такие нормы не предусмотрены. Принять можно любое решение. А вот реализовать можно далеко не каждое принятое».

Ранее Шведский министр по вопросам интеграции и миграции Андерс Игеман исключил возможности, что ЕС может прекратить выдавать визы жителям России.