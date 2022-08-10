Островский: «Тайвань не готов к мирному воссоединению»

Аргументы Недели → Политика 13+

10 августа 2022, 12:48 Антон Николаев

Китаевед Андрей Островский считает, что напряжение между Китаем и Тайванем только усилилось. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».



«Последние события показали, что нынешнее руководство Тайваня не готово к мирному воссоединению. Китай обозначил позицию, что он готов к мирному воссоединению при условии, если Тайвань не объявит о своей независимости. Прием на Тайване делегации с Нэнси Пелоси является нарушением данного положения, которое было установлено в ряде документов 1972, 1979, 1992 года. Во всех этих документах было подчеркнуто, что США уважает и признает суверенитет Китая над Тайванем. Это является грубейшим нарушением данных документов, которые неоднократно подписывались еще в прошлом веке. Это был краеугольный камень Шанхайского коммюнике 1972. Как только Тайвань нарушает это положения, считая, что они независимы, а США неофициально поддерживают эту независимость. На сегодняшний день, судя по заявлению, которое опубликовали в КНР, ситуация ухудшилась».



Ранее сообщалось, что Китай готов к «мирному воссоединению» с Тайванем при исключении «сепаратистской деятельности» по поводу независимости острова, силовой вариант установления контроля над ним не исключен. Об этом сказано в документе, созданном управлением Госсовета КНР по делам Тайваня и информационного управления Госсовета.