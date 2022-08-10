Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер: визовый кодекс ЕС не содержит возможности прекращения выдачи виз россиянам

Визовый кодекс Европейского союза, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи гражданам таких виз.
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер во вторник на брифинге в Брюсселе, ответила на вопрос о призывах отдельных стран ЕС прекратить выдавать краткосрочные визы российским гражданам.
Призыв не давать визы в Европу туристам из России огласила премьер Эстонии Кая Каллас.
Официальный представитель ЕК заявила, что Визовый кодекс ЕС в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе и россиянам. Она указала, что всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов.
Но страны - члены ЕС могут самостоятельно изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации.