Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер: визовый кодекс ЕС не содержит возможности прекращения выдачи виз россиянам

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10 августа 2022, 12:29

фото: pixabay.com

Визовый кодекс Европейского союза, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи гражданам таких виз.

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер во вторник на брифинге в Брюсселе, ответила на вопрос о призывах отдельных стран ЕС прекратить выдавать краткосрочные визы российским гражданам.

Призыв не давать визы в Европу туристам из России огласила премьер Эстонии Кая Каллас.

Официальный представитель ЕК заявила, что Визовый кодекс ЕС в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе и россиянам. Она указала, что всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов.

Но страны - члены ЕС могут самостоятельно изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации.