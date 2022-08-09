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Представительство ДНР в СЦКК: украинские военные выпустили пять снарядов натовского калибра по Горловке

, 20:00 Источник: РИА "Новости"

Представительство ДНР в СЦКК: украинские военные выпустили пять снарядов натовского калибра по Горловке
поврежденный дом, Alexander Rekun/Global Look Press, globallookpress.com

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

В сообщении представительства говорится, что во вторник, 9 августа, в 17.50 по местному времени (совпадает с Московским) был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины.

Подчеркивается, что по направлению населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Калининский район) были выпущены пять снарядов калибром 155 миллиметров, которые используются странами Североатлантического альянса.

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