Актер Стивен Сигал посетил разрушенный СИЗО в Еленовке

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9 августа 2022, 19:38 Источник: ТАСС

актер Стивен Сигал, Alexei Druzhinin/ Pool

Знаменитый американский актер Стивен Сигал посетил Донбасс и побывал на территории разрушенного следственного изолятора в Еленовке. Об этом заявили в пресс-службе Либерально-демократической партии России.

Согласно последней информации, Стивен Сигал прилетел на Донбасс вместе с лидером ЛДПР, главой комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонидом Слуцким. Актер посетил развалины изолятора, где ранее содержались пленные из Мариуполя.

Телеведущий Владимир Соловьев в свою очередь сообщил, что Стивен Сигал лично ознакомился с доказательствами, в частности, осмотрел обломки американских ракет, которые подтверждают причастность киевского режима к массовому убийству собственных военнослужащих.