ВМС Саудовской Аравии и США на этой неделе проведут учения в Красном море

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9 августа 2022, 19:01 Источник: РИА "Новости"

военный, https://unsplash.com/photos/n2e_XAPtMic

В саудовский город-порт Янбу на Красном море во вторник, 9 августа, прибыли корпуса морской пехоты Саудовской Аравии и США в рамках подготовки к участию в двусторонних учениях Native Fury 22.

Учебные маневры на западе Саудовской Аравии начнутся в середине текущей недели. В городе Янбу расположена военно-морская база.

Известно, что учения в Красном море продлятся несколько дней. Подчеркивается, что маневры нацелены на укрепление партнерства между военными Саудовской Аравии и их коллегами из Соединенных Штатов Америки для реализации двусторонних планов.