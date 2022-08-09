Пикин: «Дружба» давала значительное преимущество по стоимости транспортировки нефти»

Аргументы Недели → Политика 13+

9 августа 2022, 16:42 Антон Николаев

Фото: pixabay.com

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что остановка доставки нефти не сильно повлияет на экономику РФ. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Нашелся формальный повод - Россия не может провести платеж из-за европейских санкций. У Венгрии альтернативных поставок нефти нет, кроме России, если только не ввозить нефтепродукты или сырую нефть дорожным транспортом. Это увеличивает стоимость перевозок, в отличие от трубы. Венгры еще тогда просили, чтобы были применены исключения из санкций по российской нефти. И они тогда их получили. У Словакии, возможно, могут быть последствия, но там экономика меньше, страна потребляет не так много топлива. У Чехии есть альтернативный вариант – получать нефть из Германии. Понятно, что нефтепровод «Дружба» давал значительное преимущество тем странам, которые получали нефть с точки зрения стоимости транспортировки. Хочу отметить, что для России эта мера несерьезна. Это не миллионы баррелей нефти. Это небольшая величина».

Ранее украинская государственная компания «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию.