Республика Мали получила от России военные вертолеты и истребители

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9 августа 2022, 16:36 Источник: РИА Новости

Временный президент Мали Ассими, Habib Kouyate / globallookpress.com

Россия передала Республике Мали военные вертолеты Ми-24П и Ми-8 и истребители типа L-39 и Су-25. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Передача техники произошла в ходе официальной церемонии под председательством временного президента Мали полковника Ассими Гоиты. Церемония проходила в президентском павильоне международного аэропорта в столице страны Бамако.

«Большое спасибо президенту переходного периода полковнику Ассими Гоите и взаимовыгодному партнерству с Российской Федерацией», - заявил на церемонии министр обороны Мали полковник Садио Камара.

Помимо военных вертолетов и истребителей, Республика Мали получила от России тактические транспортные самолеты CASA C-295.