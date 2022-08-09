Республика Мали получила от России военные вертолеты и истребители

Россия передала Республике Мали военные вертолеты Ми-24П и Ми-8 и истребители типа L-39 и Су-25. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Передача техники произошла в ходе официальной церемонии под председательством временного президента Мали полковника Ассими Гоиты. Церемония проходила в президентском павильоне международного аэропорта в столице страны Бамако.
«Большое спасибо президенту переходного периода полковнику Ассими Гоите и взаимовыгодному партнерству с Российской Федерацией», - заявил на церемонии министр обороны Мали полковник Садио Камара.
Помимо военных вертолетов и истребителей, Республика Мали получила от России тактические транспортные самолеты CASA C-295.