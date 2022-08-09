Продюсер Иосиф Пригожин: «Если бы Вайкуле вышла с флагом, который символизирует мир, то я бы понял это»

Аргументы Недели → Политика 13+

9 августа 2022, 15:40 Антон Николаев

фото: globallookpress.com

Пригожин считает, что деятели искусства не должны призывать к войне. Таким мнением он поделился с изданием «Аргументы недели».

«Стоит запрещать въезд в страну тем, кто категорически выступает против страны. Когда наших артистов запретили, что изменилось? На костях «Новой волны» сделали фестиваль «Рандеву». На фестивале выступали люди на русском языке. Я не могу понять логики! Вы ненавидите русских, но при этом Лобода, Макс Барских, Максим Галкин выступают на русском языке. Пусть тогда они поют на своем родном языке. Вместо того чтобы быть голубем мира, вы превращаетесь в голубя с го..ном. Я уважаю украинский народ, я не хочу конфликта между Россией и Украиной, я люблю Латвию, я не хочу конфликта между странами. Я считаю, что абсолютно бездарная политика доводит до того, во что сегодня мир превратился. Если бы Вайкуле вышла с флагом, который символизирует мир, то я бы понял это. В этом есть логика! Но когда вы выходите со своим флагом, то формируется агрессия против россиян».

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов направил обращение директору ФСБ с просьбой рассмотреть возможность запрета въезда в Россию певице Лайме Вайкуле в связи с ее позицией по поводу спецоперации на Украине.