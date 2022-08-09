Политолог Симиндей «ЕС делает все, чтобы русский народ страдал из-за запрета въезда в Европу»

Аргументы Недели → Политика 13+

9 августа 2022, 13:56 Антон Николаев

Владимир Симиндей считает, что Европа выбрала другие способы влияния на российских граждан. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«ЕС вслед за США готовы не соблюдать или разрывать даже те договоры, которые были подписаны. За последнее время Эстония, Латвия и Литва разорвали множество документов, подписанных с Россией. Поэтому когда некоторые наблюдатели говорят, что Россия не успела подписать договор о безвизовом въезде с ЕС, - это ерунда. Все эти документы были бы разорваны. Здесь я вижу бессильную злобу, так как не удается с помощью экономического инструментария и подрывных действий внутри России изменить политику Кремля и настроение большинства россиян. Поэтому была принята стратегическая линяя о том, что врагом являются не члены партии «Единой России», Кремль, а народ, так как он не идет и не свергает Путина. И здесь русский народ должен страдать из-за ограничений поставок товаров, возможности поездок. Это часть такой меры».

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы — это привилегия, а не право человека, пора прекращать туризм из России уже сейчас.