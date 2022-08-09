Политолог Светов: всерьез на призывы Зеленского выселять русских из Европы и США реагируют только журналисты и эксперты

Аргументы Недели → Политика 13+

9 августа 2022, 14:11

фото из открытых источников

Политолог Юрий Светов считает, что всерьез на призывы украинского президента Владимира Зеленского выселять русских из Европы и США реагируют только журналисты и эксперты.

Как объяснил Светов, «больше никто на это не обращает внимание, потому что Зеленский для европейских стран не является ни начальником, ни кем-то другим, к которому они обязаны прислушиваться».

Решения о том, пускать или не пускать российских граждан в ЕС принимают исходя из собственных соображений. Политолог напомнил, что в Финляндии опрос показал, что довольно много жителей страны не хочет, чтобы туда приезжали русские. Но премьер-министр Финляндии объяснила, что они не могут принимать таких решений, поскольку это общеевропейская политика, - сообщает Общественная служба новостей. По поводу заявления Зеленского политолог сказал: «Он много чего просит и о чем говорит, никаких последствий за этим не будет».

Корреспондент ОСН пообщался с парой россиян, уехавшими из России и живущими в США с 2019 года.

Светлана и Олег рассказали, что их соседи - украинцы. И они дружат. «...мы часто ездим вместе в национальные парки, парки аттракционов, проводим время, никогда даже не вставал вопрос о какой-то вражде. Все политические смол-токи мы переводим в шутку. Конечно, после начала СВО была некая напряженность, но мудрые, адекватные люди никогда не будут друг друга ненавидеть», – указал мужчина.